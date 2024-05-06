العراق ينفّذ حكم الإعدام في 11 إرهابيا

ابوظبي - سيف اليزيد - نفّذت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، أحكام الإعدام في 11 مدانا بـ"جرائم إرهابية"، وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية.

وهذه هي المجموعة الثانية التي ينفّذ بحقها حكم الإعدام منذ أواخر أبريل الماضي.

وبموجب القانون العراقي، تعاقب جرائم الإرهاب والقتل بحكم الإعدام ويتعيّن على الرئيس التوقيع على مراسيم الإعدام.

وأفاد مسؤول أمني بأن المدانين11، الذي أعدموا اليوم، أدينوا بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في العراق.

وأفاد مصدر صحي في ذي قار بأنه تم استلام جثث 11 شخصا ليتم تسليمها إلى ذويهم وجميعهم عراقيون.

وأكد مصدر أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن عمليات الإعدام تمّت في سجن "الحوت" في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق.

وشهد السجن ذاته، في 22 أبريل الماضي، إعدام 11 شخصا آخر أدينوا أيضا بـ"جرائم تتعلق بالإرهاب"، بحسب المصدر الأمني.

وشهد العراق، على مدى سنوات، تفجيرات إرهابية دامية أودت بحياة الآلاف من المدنيين وقوات الأمن والجيش نفذها تنظيما القاعدة وداعش الإرهابيان قبل أن يتعرضا للهزيمة.