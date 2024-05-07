الجيش الإسرائيلي: نشن هجوما على أهداف لحماس في شرق رفح

اعلن الجيش الإسرائيلي إنه يشن حاليا هجوما على أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الجزء الشرقي من مدينة رفح الواقعة في جنوب قطاع غزة. وأضاف الجيش في بيان مقتضب أنه سيكشف عن مزيد من التفاصيل لاحقا.

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