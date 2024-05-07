وفد قطري يصل القاهرة اليوم لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت الدوحة أنّ وفداً قطرياً سيتوجّه صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية مشتركة من أجل التوصل إلى اتّفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في بيان إنّ "الوفد القطري سيتوجّه صباح اليوم الثلاثاء، إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين".

وأضاف أنّ الدوحة تأمل في "التوصّل إلى اتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق القطاع".

وأكّد الأنصاري، في بيانه أنّ "حماس أرسلت للوسطاء ردّاً على مقترحاتهم التي طرحوها على إسرائيل والحركة بشأن الهدنة وأنّ الردّ يمكن أن يوصف بالإيجابي".

وأكّدت إسرائيل بعد إعلان حماس أنّها ماضية في خطتها لاجتياح رفح الفلسطينية، جنوب قطاع غزة والتي تتعرض لقصف عنيف بعد أن طلب الجيش من سكان أحيائها الشرقية إخلائها.

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