الرئيس التركي: سنكمل عملنا في سوريا عندما يحين الوقت المناسب

أكّد الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، أنّه "عندما يحين الوقت والسّاعة، سنكمل عملنا في ​سوريا​، الّذي تُرك غير مكتمل بسبب الوعود الّتي قطعها حلفاؤنا ونكثوا بها".

وشدّد، في خطاب، على أنّه "طالما أنّ تنظيم "بي كي كي" يجد لنفسه متنفّسًا في ​العراق​ وسوريا، لا يمكن أن نشعر بالأمان إطلاقًا"، مشيرًا إلى أنّ "الإرهابيّين في جبال قنديل وفي شمالي سوريا سيواصلون التدخّل ضدّ تركيا وفي سياستها وضدّ مواطنيها بكلّ فرصة"، لافتًا إلى أنّ "أيّ دولة لا تقبل بهذا الأمر".

وتطرّق أردوغان إلى زيارته إلى العراق في 22 نيسان الماضي، وما حقّقته من نتائج، لا سيّما بعد لقائه نظيره العراقي عبد اللّطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، موضحًا أنّهم "ناقشوا بالتّفصيل القضايا المدرَجة على جدول أعمالهم المشترك، وخاصّةً الأمن والنّقل والطّاقة والمياه". وذكر أنّ "الزّيارة تكلّلت بتوقيع 27 اتفاقيّة في مجالات مختلفة"، مبيّنًا أنّ "هدفهم رفع حجم التّجارة مع العراق من 20 مليار دولار إلى مستويات أعلى".