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رئيس الوزراء الهندي يدلي بصوته في الانتخابات العامة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء بصوته في الانتخابات العامة التي تستمرّ ستة أسابيع.
وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بأنّ مودي خرج من مركز اقتراع في مدينة أحمد آباد (غرب) حيث أدلى بصوته وحيّا أنصاره الذين صفّقوا له.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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