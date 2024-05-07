"كتائب القسام": قصفنا بالصواريخ تحشدات قوات العدو في موقع "كرم أبو سالم العسكري"

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، "أنّنا قصفنا تحشّدات قوّات العدو في موقع "كرم أبو سالم العسكري"، بمنظومة الصّواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم".

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