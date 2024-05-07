رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي يحث على تأجيل التحقيق في هجمات 7 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

حث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنجلمان، على تأجيل التحقيق في الإخفاقات المتعددة للجيش التي حدثت قبل وأثناء وبعد المذبحة التي ارتكبتها حركة حماس في 7 أكتوبر.

يقول هاليفي لماتانياهو إنجلمان، إن استنتاجك بأن التوقيت الحالي يجعل من الممكن بدء التدقيق لا يتوافق مع الواقع الأمني والعبء الواقع على عاتق جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أن التدقيق في هذا الوقت سيسبب ضرراً كبيراً وشديداً للجهود الحربية".

ويضيف هاليفي: "أتعهد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيتعاون بشكل كامل مع مراقب الدولة، ولكن ليس على حساب المهام المعقدة التي تنتظرنا.