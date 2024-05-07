"هيومن رايتش": الغارة الإسرائيلية التي قتلت 7 مسعفين جنوب لبنان غير قانونية ونُفذت بذخيرة أميركية

أشارت منظّمة "​هيومن رايتس ووتش​"، تعليقًا على غارة إسرائيليّة على مركز إسعاف في ​جنوب لبنان​ في 27 آذار 2024، إلى أنّ "الغارة استهدفت مبنى سكنيًّا كان يأوي "جهاز الطّوارئ والإغاثة" التّابع لـ"جمعيّة الإسعاف اللّبنانيّة"، وهي منظّمة إنسانيّة غير حكوميّة تقدّم خدمات الطّوارئ، الإسعاف، التّدريب على الإسعافات الأوّليّة، والخدمات الإغاثيّة في لبنان".

ولفتت في تقرير، إلى "أنّها لم تجد أيّ دليل على وجود أهداف عسكريّة في الموقع"، مبيّنةً أنّ "​الجيش الإسرائيلي​ اعترف في منشور على "تلغرام"، باستهداف المركز، علمًا أنّه مركز إغاثة، يشير في حدّه الأدنى إلى عدم اتخاذ الجيش الإسرائيلي جميع الاحتياطات الممكنة للتّأكّد من أنّ الهدفَ عسكريٌ، وتفادي الخسائر في أرواح المدنيّين وإلحاق الضّرر بالممتلكات المدنيّة؛ ما يجعل الغارة غير قانونيّة".

وركّز باحث لبنان في "هيومن رايتس ووتش"، رمزي قيس، على أنّ "الجيش الإسرائيلي استخدم ذخيرةً أميركيّة الصّنع لتنفيذ غارة قتلت سبعة مسعفين مدنيّين من بلدة الهباريّة في لبنان، كانوا يقومون بواجبهم. قدّمت إسرائيل ضمانات فارغة للولايات المتحدة الأميركية بالتزامها بقوانين الحرب"، مشدّدًا على أنّه "على الولايات المتّحدة الإقرار بالواقع وقطع الأسلحة عن إسرائيل".

وأكّدت المنظّمة أنّ "على الولايات المتّحدة أن توقف فورًا بيع الأسلحة والدّعم العسكري لإسرائيل، لوجود أدلّة على استخدام الجيش الإسرائيلي الأسلحة الأميركيّة بطريقة غير قانونيّة. كما على ​وزارة الخارجية اللبنانية​ التّحرّك فورًا عبر تقديم إعلان إلى قلم "المحكمة الجنائية الدولية"، ما يسمح لها بالتّحقيق في الجرائم الّتي تدخل في اختصاصها المرتكبة على الأراضي اللّبنانيّة منذ تشرين الأوّل 2023، وملاحقة مرتكبيها".

كما كشفت بـ"أنّها راجعت صورًا فوتوغرافيّةً لبقايا الذّخائر في الموقع، وصورًا فوتوغرافيّةً وفيديوهات تُظهر الموقع قبل الغارة وبعدها، نشرها صحفيّون ووكالات إخباريّة وعمّال إغاثة على الإنترنت، وفيديوهات أُرسلت إلى الباحثين مباشرة. أرسلت "هيومن رايتس" كتابًا يضمّ نتائجها وأسئلةً موجّهةً إلى الجيش الإسرائيلي ووزارة الخارجية الأميركيّة في 19نيسان الماضي؛ لكنّها لم تتلقَّ أيّ ردّ بحلول النّشر".

وأفادت بأنّ "من فيديوهات بقايا الذّخائر الموجودة في الموقع، الّتي أُرسلت إلى "هيومن رايتس ووتش"، شظيّة معدنيّة مكتوب عليها "MPR 500"، ما يؤكّد أنّها قنبلة من فئة 500 رطل للاستخدام العام، من صنع "إلبيت سيستمز" الإسرائيليّة، وشظايا وزعنفة هي جزء من لمجموعة ذخائر الهجوم الموجه المشترك؛ الّتي تصنعها شركة "بوينغ" الأميركيّة".

وأوضحت المنظّمة أنّ "القانون الإنساني الدولي يفرض على جميع جهات النّزاعات المسلّحة التّمييز بين المقاتلين والمدنيّين، واستهداف المقاتلين فقط. وفي حالة الشّكّ فيما إذا كان الشّخص مدنيًّا أم مقاتلًا، يجب اعتباره مدنيًّا"، مشيرًا إلى أنّ "خلال العمليّات العسكريّة، يجب أخذ العناية دومًا لتحييد المدنيّين وممتلكاتهم. يجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي -وفي جميع الأحوال تقليص- الخسائر في أرواح المدنيّين، أو إصابة المدنيّين وإلحاق الضّرر بممتلكاتهم".

وأضافت: "على كلّ واحد من جهات النّزاع القيام بكلّ ما يمكن، للتّأكّد من أنّ الأهدافَ عسكريّة. كلّ مَن يرتكب انتهاكًا جسيمًا لقوانين الحرب بنيّة جرميّة -أي عن قصد أو بسبب الاستهتار- قد يُحاكم على ارتكاب جرائم حرب"، مشدّدةً على أنّ "الغارة الّتي دمّرت مركز إغاثة وطوارئ يضمّ مدنيّين فقط، تنمّ عن تقاعس كبير عن اتخاذ الاحتياطات اللّازمة لضمان أنّ الأهداف كانت عسكريّة وتجنّب الخسائر في أرواح المدنيّين".