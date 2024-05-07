وزير خارجية الأردن: إسرائيل احتلت معبر رفح بدلًا من إعطاء فرصة للمفاوضات

ياسر رشاد - القاهرة - قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن الحكومة الإسرائيلية، احتلت معبر رفح من الجانب الفلسطيني بدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات.

وأضاف الصفدي في تدوينة عبر منصة إكس "أنه وبدلا من إعطاء فرصة للمفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار، احتلت الحكومة الإسرائيلية معبر رفح الفلسطيني وأغلقته أمام المساعدات الإنسانية لسكان غزة الذين يتضررون جوعا".

وأكد الصفدي أن الهجوم على معبر رفح الفلسطيني يهدد بمذبحة أخرى، ويجب أن يتصرف مجلس الأمن بحزم وعلى الفور.. وختم الصفدي قائلا "يجب أن يواجه نتنياهو عواقب حقيقية".

الأونروا تندد باستمرار انقطاع دخول المساعدات إلى غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، بأن "استمرار انقطاع دخول المساعدات والوقود عبر معبر رفح، سيؤدي إلى وقف الاستجابة الإنسانية لكل قطاع غزة.

وحذرت "الأونروا"، عبر حسابها على منصة "إكس"، من أن "كارثة الجوع ستزداد سوءا خاصة في شمال غزة، إذا توقف دخول الإمدادات إلى القطاع".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.

قال الجيش الإسرائيلي، في يبان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة، "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدة "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية، يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة.

وأعلنت حركة "حماس"، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أن "هنية (إسماعيل رئيس المكتب السياسي للحركة)، أبلغ رئيس الوزراء القطري(محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".