الخارجية حذّرت من أي عمل تصعيدي ضد رفح: لتحرُّك دولي فوري وفاعل لوقف المجازر الإسرائيلية

حذّرت ​وزارة الخارجية والمغتربين​، من "أيّ عمل تصعيدي تشنّه قوّات الاحتلال الإسرائيلي ضدّ مدينة ​رفح​، في ما يُهدّد بكارثة إنسانيّة بالغة على أكثر من مليون فلسطيني نزحوا إلى هذه المنطقة، جرّاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على ​قطاع غزة​ منذ سبعة أشهر؛ ممّا يُساهم في تنفيذ مخطّطات التّهجير القسري الإسرائيليّة".

ودعت في بيان، ​المجتمع الدولي​ والدّول الفاعلة والمعنيّة، إلى "التّحرّك الفوري والفاعل لوقف المجازر الإسرائيليّة، وانتهاكات إسرائيل المتواصلة للقانون الدّولي الإنساني، والقرارات الدّوليّة ذات الصّلة، والسّعي نحو إنجاز مفاوضات وقف دائم لإطلاق النار".