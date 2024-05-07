وزير إسرائيلي يدعو لاحتلال رفح بالكامل



محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إلى احتلال مدينة رفح بشكل كامل وتدمير الخطوط السفلية في المدينة ومحيطها والاستحواذ الكامل على محور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وقال الوزير المتطرف، في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل عليها التحدث فقط بلغة النار، مطالبًا بعدم الاستسلام للضغوط الدولية وعدم التوقف لحين تحقيق النصر وهزيمة حماس بحد تعبيره.

ووصف سموتريتش، وجود الوفد الإسرائيلي في القاهرة بـ "الخطأ"، متهمًا مصر وقطر بنصب فخ بغاية التلاعب بإسرائيل.