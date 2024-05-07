حمية تابع ملف صيانة الأوتوسترادات الدولية والطرقات الرئيسية في اجتماع لمديرية الطرق والمباني

عقد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حمية اجتماعا موسعا للمديرية العامة للطرق والمباني في مكتبه في الوزارة، في حضور المدير العام المهندس علي حب الله وجميع المعنيين بملف تأهيل وصيانة الأوتوسترادات والطرقات الرئيسية ، حيث جرت متابعة التوجيهات التي كانت قد اعطيت سابقا في ما خص الكشف عليها وإعداد وتجهيز ملفات الصيانة الخاصة بها ، وذلك في مختلف المناطق اللبنانية.

وشدد حمية على أن "صيانة الأوتوسترادات الدولية في جميع المناطق اللبنانية ، جنوبا وشمالا وبقاعا ، تعد اولوية قصوى بالنسبة للوزارة ، وذلك حرصا على السلامة العامة والمرورية عليها".

وأكد أيضا خلال الاجتماع "ضرورة متابعة جميع المعنيين في المديرية لملف صيانة الطرقات الرئيسية، لناحية الاستمرار في الكشف عليها وإعداد وتجهيز ملفاتها، وذلك على قاعدة الاولويات والإمكانات المتاحة في مختلف المناطق اللبنانية ، تمهيدا لتلزيمها وفقا للأطر القانونية المرعية الاجراء".