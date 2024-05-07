المراكز التكنولوجية بجنوب سيناء تستقبل راغبي التصالح على مخالفات البناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

استقبلت المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بمدن محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.

وقد شهد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة طور سيناء إقبالًا من المواطنين للاستفسار عن المستندات المطلوبة للتصالح واستخراج تصاريح البناء من موظفي الشباك، والإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بطلبات التصالح.

وقال أحمد محمود، مواطن من مدينة الطور، إن قرار فتح باب التصالح مرة أخرى لمخالفات البناء قرار صائب، كونه يسهم في منح فرصة للمواطنين لاستكمال البناء الخاص بهم، كما يسهم في عملية الإعمار والتنمية التي تشهدها المحافظة، مشيرًا إلى أن العاملين بالمركز التكنولوجي حرصوا على الإجابة على كافة الاستفسارات الخاصة بتجهيز المستندات للتقدم للتصالح طبقًا للقانون الجديد.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى تجهيز وإعداد المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية خلال الفترة الماضية، ليكون جاهزًا لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، وجرى مضاعفة أعداد موظفي الشباك لسرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين.

وأوضح رئيس مدينة طور سيناء، أن العاملين بالمركز التكنولوجي استقبلوا صباح اليوم المواطنين للإجابة على استفساراتهم، وتلقي طلبات التصالح، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين لإنهاء أوراقهم، مشيرًا إلى أنه جرى فتح باب التقدم لمدة 6 شهور، لمنح فرصة للمواطنين للتصالح.