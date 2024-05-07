بعد حبسهم أسبوعين.. الكونغو تطلق سراح اثنين من موظفي الخطوط الجوية الكينية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الكينية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش في جمهورية الكونغو أطلق سراح اثنين من موظفي الخطوط الجوية الكينية اللذين احتجزا لمدة أسبوعين في نزاع حول البضائع.

وزارة الخارجية الكينية

ودفع احتجاز الموظفين الخطوط الجوية الكينية، إلى تعليق رحلاتها إلى الكونغو، لكن شركة الطيران المملوكة للدولة قالت إن الرحلات ستستأنف الأربعاء.

وقالت شركة الطيران إنها رفضت الشحنة لأنها لا تملك الوثائق المطلوبة. ولم يتم الكشف عن طبيعة الشحنة التي وصفت بأنها "قيمة".

وكان الجيش الكونغولي قد اعتقل العاملين في مكاتب شركة الطيران في المطار الرئيسي بالعاصمة كينشاسا.

وقبلت محكمة عسكرية طلب شركة الطيران بالإفراج عنهم، لكن الجيش استمر في احتجازهم.

وتتمتع كينيا والكونغو بعلاقات ودية، حيث تشارك كينيا في بعثات حفظ السلام التي تدعمها الأمم المتحدة في الكونغو.

وقال السكرتير الأول لوزارة الخارجية، كورير سينغوي، إن السفارة الكينية في الكونغو تفاوضت من أجل إطلاق سراح الموظفين.

ولم يُمنح للزملاء ومسؤولي السفارة سوى بضع دقائق مع الاثنين.

التقى سينغوي بأسرة أحد الموظفين المحتجزين وأكد لهم أن أقاربهم سيكونون آمنين و"يعاملون بشكل عادل" من قبل السلطات في الكونغو.

قالت شركة الطيران الكينية، أمس الاثنين، إنها أوقفت رحلاتها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، احتجاجا على احتجاز الجيش لموظفيها في كينشاسا.

شركة الطيران الكينية

وأضافت شركة الطيران في بيان لها، أنه مع احتجاز موظفيها، لم تتمكن من دعم الرحلات الجوية من وإلى كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتابعت الخطوط الجوية الكينية إن الموظفين اللذين يعملان في مكتب شركة الطيران بالمطار اعتقلا قبل أسبوعين تقريبا بتهمة الفشل في تقديم وثائق للشحنات الحساسة.

ولم ترد أي كلمة من الحكومة الكونغولية حول هذا الموضوع.

وقال آلان كيلافوكا، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكينية، الأسبوع الماضي، إن الشركة لم تقبل نقل الشحنة، التي لم يتم تحديد محتواها، بسبب نقص الوثائق.

ووصفت شركة النقل احتجاز الموظفين بأنه غير قانوني.

ووصف رئيس لجنة الدفاع البرلمانية الكينية الحادث بأنه "انتهاك خطير لحقوق العمال المحتجزين وخرق للنظام الدبلوماسي".

اتهمت الخطوط الجوية الكينية جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية، بإبقاء اثنين من عمالها رهن الاحتجاز، متجاهلة قرار المحكمة بإطلاق سراحهما.

اتهامات متبادلة بين كينيا والكونغو

وألقي القبض على الموظفين، من قبل وحدة الاستخبارات العسكرية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بزعم افتقارهم إلى الوثائق الجمركية المناسبة للبضائع الثمينة، وفقا للتقارير.

على الرغم من توضيح KQ بأنهم لم يقبلوا الشحنة بسبب الأوراق غير المكتملة ، احتجزهم الجيش حتى يوم الثلاثاء الماضي.

وعلى الرغم من أن المحكمة أمرت بالإفراج عنهم أمس الخميس لإجراء تحقيقات جارية، إلا أنهم ما زالوا محتجزين دون اتصال من قبل وحدة الاستخبارات العسكرية.

كما ذكرت KQ أن هواتفهم صودرت أثناء الاعتقال، ولا يزال محتوى الشحنة غير معروف، ولم تعلق سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد.

قتل ثلاثة جنود تنزانيين، وأصيب ثلاثة آخرون عندما سقطت قذائف هاون معادية بالقرب من معسكرهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما ذكرت مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك).

قوة حفظ سلام في جنوب إفريقيا

وكانوا جزءا من قوة حفظ سلام في جنوب أفريقيا تم نشرها في ديسمبر من العام الماضي لمساعدة القوات الحكومية التي تقاتل متمردي حركة 23 مارس في الصراع الدائر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطرب.

وتضم القوة جنودا من جنوب أفريقيا وتنزانيا وملاوي من الوزن الثقيل العسكري.

وتفيد التقارير بأن الهجوم بقذائف الهاون وقع يوم الخميس الماضي وأن احتفالا لتكريم القتلى أقيم في مقر الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي في عاصمة المقاطعة، غوما، يوم الاثنين.

وقالت الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي أيضا إن جنديا من جنوب أفريقيا توفي في مستشفى أثناء علاجه من مشاكل صحية غير محددة.

وتكبدت القوة أولى خسائرها في منتصف شباط/فبراير عندما قتل جنديان من جنوب أفريقيا بقذائف الهاون في معسكر يبعد نحو 20 كيلومترا عن غوما عاصمة الإقليم.