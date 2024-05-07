العثور على 11 عاملا أحياء تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى في جنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - عثرت فرق الإنقاذ في جنوب أفريقيا على 11 عاملا محاصرين تحت أنقاض مبنى منهار، حسبما أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء، الموافق 7 مايو لعام 2024.

جنوب أفريقيا

تمكن رجل من الاتصال بزوجته من تحت الأنقاض، المبنى المكون من خمسة طوابق الذي كان قيد الإنشاء عندما انهار ، مما ساعد رجال الإنقاذ في تحديد مكانه.

الخوف وعدم اليقين يسيطران على المدينة

تم التأكد من وفاة ستة عمال وهناك مخاوف من ارتفاع عدد القتلى بشكل حاد، ولا توجد أخبار عن 37 شخصًا آخرين في عداد المفقودين وسط الألواح الضخمة من السقالات الخرسانية والمعدنية التي انهارت عندما انهار المبنى في مدينة جورج، على بعد حوالي 400 كيلومتر (250 ميلاً) شرق كيب تاون.

وقالت بلدية جورج إنه تم إنقاذ 21 عاملا آخرين من الموقع ونقلهم إلى مستشفيات مختلفة، وأصيب 11 منهم على الأقل بجروح خطيرة.

سباق مع الزمن: مهمة الإنقاذ

وقال كولين داينر، رئيس خدمات إدارة الكوارث في مقاطعة ويسترن كيب، إن عملية البحث والإنقاذ من المرجح أن تستغرق ثلاثة أيام على الأقل.

وقال داينر في مؤتمر صحفي: "سنمنح الأمر أقصى وقت ممكن لنرى عدد الأشخاص الذين يمكننا إنقاذهم". "إنه أمر صعب للغاية إذا كنت تعمل مع كسارات وحفارات الخرسانة بالقرب من الناس."

وأضاف دينر، أن الأمر سيستغرق معظم يوم الثلاثاء لإنقاذ العمال الـ11 الذين كانت فرق الإنقاذ على اتصال بهم، وبعضهم كانت أطرافه محاصرة تحت الخرسانة ولم يتمكنوا من التحرك. وقال داينر إن أربعة من العمال موجودون في الطابق السفلي من المبنى.

تابع داينر: “إن مصدر قلقنا الأكبر هو البقاء في فخ لعدة ساعات، عندما يتم ضغط أجزاء جسم الشخص، لذا، أنت بحاجة إلى تقديم المساعدة الطبية لهم. لقد أرسلنا المسعفين في أسرع وقت ممكن”.

التحقيقات والمساءلة: البحث عن إجابات في أعقاب ذلك

وقال دينر إنه من الممكن أن يكون هناك المزيد من الناجين في عمق الحطام وستبدأ عملية إزالة طبقات الخرسانة بعد إخراج العمال الأحد عشر الذين تم تحديد موقعهم.

وعمل أكثر من 100 من خدمات الطوارئ وغيرهم من الموظفين طوال الليل، مستخدمين الكلاب البوليسية لمحاولة تحديد مكان العمال. تم إحضار الرافعات الكبيرة ومعدات الرفع الثقيلة الأخرى للمساعدة في جهود الإنقاذ وتم نصب أضواء كاشفة عالية للسماح لأفراد البحث والإنقاذ بالعمل في الظلام.

وأشار دينر، إلي أإن جزءًا مهمًا من عملية الإنقاذ جاء عندما أمروا الجميع بالتزام الهدوء وإغلاق الآلات حتى يتمكنوا من الاستماع لأي ناجين، مضيفًا ذلك هو الوقت الذي حددوا فيه مكان العمال الـ11، كنا نسمع الناس من خلال الأنقاض" .

وتقوم العديد من المستشفيات المحلية بتوفير أماكن في وحدات الصدمات الخاصة بها تحسبا لإمكانية إخراج المزيد من عمال البناء أحياء.

كما تم إحضار أكثر من 50 مستجيبًا للطوارئ خلال الليل من بلدات ومدن أخرى للمساعدة.

تبدأ التحقيقات

وقالت بلدية جورج إن عائلات وأصدقاء العمال تجمعوا في مكاتب البلدية القريبة وكانوا يتلقون الدعم من الأخصائيين الاجتماعيين.

وبدأت السلطات تحقيقات في سبب المأساة، وفتحت الشرطة قضية جنائية، لكن لم تتوفر معلومات فورية عن سبب انهيار المبنى فجأة.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة من منزل قريب انهيار الهيكل الخرساني والسقالات المعدنية في الساعة 2.09 مساء يوم الاثنين، مما تسبب في ارتفاع عمود من الغبار فوق الحي.

وخرج الناس من المباني الأخرى بعد الانهيار، وكان بعضهم يصرخ ويصرخ.

وقال آلان ويندي، رئيس وزراء مقاطعة كيب الغربية، إنه ستجري تحقيقات من قبل حكومة المقاطعة والشرطة.

ورفضت السلطات تقديم أي معلومات عن شركة البناء المعنية، لكنها قالت إنه بموجب قانون المدينة، فإن مهندسي الشركة الخاصة مسؤولون عن سلامة موقع البناء حتى اكتماله، عندما يتم تسليمه إلى المدينة لفحصه وتطهيره.

وأصدر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا بيانا قدم فيه تعازيه لأسر الضحايا ودعا أيضا إلى إجراء تحقيقات في سبب الانهيار.