الخليج: تحرك القوات الإسرائيلية في رفح هو إجهاض لمساعي التهدئة بأكثر من صورة

أشارت صحيفة "الخليج" الإماراتية إلى أن تحرك القوات الإسرائيلية في رفح هو إجهاض لمساعي التهدئة بأكثر من صورة، والرسائل التي ينطوي عليها شديدة السلبية، لأنها خطوة تعيد المنطقة التي تهيأت لبعض الاستقرار، إلى مربع السيناريوهات المفتوحة على كل الاحتمالات، وأخطرها تفجّر الأوضاع على جبهات أخرى خارج قطاع غزة.

ورأت أن على الجانب الإسرائيلي إدراك أنه حين يذهب بالأزمة إلى هذه المرحلة الخطِرة التي تهدد بفصل آخر من المأساة الإنسانية عنوانه رفح، بينما كانت التهدئة سانحة، فإنه يحبط جهود الوساطة، سواء بأطرافها المباشرة كمصر وقطر والولايات المتحدة، أو بالمساعي الأخرى التي تبذلها دول في المنطقة، ويفتح مجالاً لانعدام الثقة، سواء في مرحلة التفاوض من أجل هدنة، أو بعدها.

واعتبرت أن مصر ربما تكون الأكثر حرجاً في هذه المرحلة الخطِرة، ليس بوصفها وسيطاً فحسب، بل أيضاً لأنها على تماسّ حدودي مع رفح، وترى في الإجراءات الإسرائيلية فيها ذهاباً بالأوضاع إلى حافة الهاوية، يضاف إلى ذلك أن الحكومة الإسرائيلية تصمّ آذانها عن كل التحذيرات المتكررة من الدول المعنية والمنظمات الدولية، ولا تسمع إلا لفريق فيها يجعل المنطقة كلها على فوهة بركان ثمناً لأهدافه السياسية، ويضيّع الوقت في جولات تفاوض متتالية.

وأشارت إلى أن إشعال النار في ورقة رفح، بحثاً عن انتصار، أو ضغطاً من الجانب الإسرائيلي على "حماس" في غرف التفاوض يقطع معظم سبل بلوغ نهاية للحرب في غزة، ولا مستفيد من ذلك على هذا الجانب أو ذاك، فتبدّد الثقة، وإحراج الوسطاء، وتفاقم معاناة أهل غزة، كلها أمور تباعد بين المنطقة والهدوء المنشود.

ولفتت إلى أن تصور إسرائيل أنها تضع بما يجري في رفح نهاية "حماس" هو غياب للحكمة، فالفلسطينيون هم من يدفعون الثمن موتاً أو تشتتاً فوق جغرافيا تشوّهت كل معالمها وتعزّ فيها سبل النجاة، بينما يتفاوض طرفا الحرب بنوايا غير خالصة، معتبرة أن الحكمة لا تقتضي دفع الفلسطينيين في غزة، وكل المنتظرين لنهاية مأساتها، إلى اليأس والتسليم بأن المنطقة ستدفعها أنانية طرف أو استهانته بالعواقب إلى الاشتعال الذي لا يفيد أحداً.