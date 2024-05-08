بمناسبة اليوبيل الذهبي لدير مار شربل استراليا "50 سنة رسالة وخدمة" اقيمت مسيرة استقبال ذخائر القديس شربل بحضور رئيس دير مار مارون عنايا الاباتي طنوس نعمة. وانطلقت المسيرة من "هايكلبر" بالقرب من بانشبول وصولا الى كنيسة مار شربل في استراليا. وبعد المسيرة احتفل المطران انطوان شربل طربيه بالقداس.

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة لاستقبال ذخائر القديس شربل باستراليا بمناسبة اليوبيل الذهبي للدير في استراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.