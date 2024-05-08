قوى الامن عممت صورة شخص مجهول الهوية عثر عليه في محلة الأشرفية

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخص مجهول الهوية عثر عليه بتاريخ 7-5-2024 في محلة كرم الزيتون/ الأشرفية، وليس بحوزته أي مستند يعرّف عنه، ولا يمكن التواصل معه، ولا يمكنه تحديد مكان إقامته.
وطلبت من "ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بفصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 328094-01 أو 328086-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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