"القسام": أنقذنا أسيرًا للعدو حاول الانتحار ونحمّل نتانياهو مسؤولية تدهور الصحة البدنية والنفسية لبعض الأسرى

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، "أننا أنقذنا قبل أيّام في اللحظات الأخيرة أحد أسرى العدو إثر محاولته الانتحار في مكان أسره".

ولفتت إلى أنّ "نحمّل العدو ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شخصيًا المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية لبعض أسرى العدو".

يأتي ذلك في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول واصرار نتانياهو على مواصلتها وتنفيذ عملية عسكرية في رفح، ما يُعرقل الوصول إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق نار في غزة وصفقة تبادل أسرى، وسط اتهامات من مسؤولين إسرائيليين له بذلك.