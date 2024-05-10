تقدمّت إدارة شركة "تاتش"، في بيان، بأحر التعازي لإدارة شركة "Powertech" المتعهدة بأعمال الصيانة للشركة، والدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية، بسقوط كل من يوسف فادي جلول من Powertech وغالب حسين الحاج من الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية شهيدين لدى قيامهما بواجبهما ومواكبة فريق عمل "تاتش" للقيام بأعمال الصيانة لمحطة إرسالها في بلدة طيرحرفا، على إثر غارة اسرائيلية استهدفت المحطة بعد ظهر اليوم.
وأكّد الشركة أنها تأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر للمحافظة على سلامة فريق عملها وكل الفرق المواكبة لها من مسعفين وعناصر الجيش اللبناني وفريق عمل شركة Powertech، وذلك عبر الاستحصال على الأذونات المسبقة من الجهات المختصة قبل الحضور إلى أي موقع، كالإذن الذي حصلت عليه من اليونيفيل اليوم للتوجه إلى بلدة طيرحرفا وإجراء أعمال الصيانة.
كانت هذه تفاصيل خبر "تاتش" عزّت بشهيدي طيرحرفا إثر الغارة الإسرائيلية: حصلنا على إذن مسبق من اليونيفيل لإجراء أعمال الصيانة بالبلدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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