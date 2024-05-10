الرئيس الكولومبي: نتانياهو يستحق مذكرة اعتقال دولية لأنه يرفض وقف الإبادة الجماعية

أفاد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يستحق مذكرة اعتقال دولية لأنه يرفض "وقف الإبادة الجماعية" في قطاع غزة".

واعتبر في تصريح، أن "نتانياهو لن يوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهذا يعني صدور مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الدولية"، موضحا أنه "يجب على مجلس الأمن الدولي أن يناقش مسألة قوات حفظ السلام في قطاع غزة".

وفي السياق ذاته، أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، "وقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل"، مشيراً إلى أننا "نتحدث عن شحنة واحدة من المساعدات العسكرية".