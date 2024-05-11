البحرين ترحب بقرار الجمعية العامة بشأن أحقية فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة

ياسر رشاد - القاهرة - رحبت مملكة البحرين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 143 دولة، بشأن أحقية دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوصيته مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، مع منح فلسطين حقوقا وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركتها بالمنظمة الدولية.

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم السبت جهود المجموعة العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تقديم مشروع هذا القرار، واعتماده خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة بما يعكس الإجماع الدولي على دعم الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير والحرية والعدالة والمساواة والاستقلال وإنهاء الاحتلال، وفقًا لقواعد القانون الدولي.

وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الداعي إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، مثمنة تأكيد القرار الأممي دعوة المجتمع الدولي مجددًا إلى دعم عملية السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

قوات الاحتلال تقتحم عصيرة الشمالية وتداهم منازل في قوصين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، بلدة عصيرة الشمالية، وقرية قوصين، في محافظة نابلس، وفقا لـ " وفا".

وافادت مصادر محلية باقتحام قوات الاحتلال عصيرة الشمالية بعدة آليات، حيث جابت شوارع البلدة، وتجولت في عدة أحياء فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قوصين شرق نابلس، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل بالقرية، فيما تحولت آليات الاحتلال العسكرية في عدة أحياء بالقرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الإنارة في محيط بلدة عقربا شرق نابلس.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف جبل اللبونة وعلما الشعب جنوبي لبنان بالمدفعية الثقيلة

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب جنوبي لبنان؛ ما أدى إلى أضرار جسيمة بالمزروعات وأشجار الزيتون والصنوبر.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، "أنه حتى صباح اليوم أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وحلق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور".

تجدر الإشارة إلى أنه قُتل لبنانيان وأصيب عدد آخر بجروح أمس الجمعة جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي بلدة طيرحرفا جنوبي لبنان

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