الكتيبة الهندية بـ"اليونيفيل" قدّمت خدمات طبية متنوعة في قرى شبعا وكوكبا وشقرا

أشارت قوات حفظ السلام الهندية، إلى "انّها تقوم كجزء من التزامها في عمليات "اليونيفيل"، بتنفيذ أنشطة تعاون مدني عسكري بشكل منتظم والتواصل مع السلطات المحلية، لمساعدة الأشخاص المحتاجين للرعاية الطبية وطب الأسنان والطب البيطري في قرى شبعا وكوكبا وشقرا".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "تم علاج أكثر من 1215 حيوانًا مختلفًا، من خيول وأبقار وماعز وأغنام"، موضحةً أنّ "المساعدات البيطرية المقدمة من قبل قوات حفظ السلام الهندية تصل إلى معظم قرى القطاع الشرقي، بما في ذلك إبل السقي وشقرا. يشمل هذا الدعم مختلف أنواع العلاج والتطعيم ومكافحة الديدان".

وذكرت أنّ "كذلك، نظّم الفريق الطبي مخيم مساعدة لطب الأسنان في كفرحمام، يوما طبيا في القرى لتقديم الخدمات للأشخاص غير القادرين على زيارة المستشفيات القريبة".