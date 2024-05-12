الجيش الروسي يعلن سيطرته على 4 مستوطنات في منطقة خاركوف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، السيطرة على 4 مستوطنات في منطقة خاركوف ضمن تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أذاعته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن "وحدات مجموعة القتال الشمالية الروسية تحركت بشكل أعمق في دفاعات الجيش الأوكراني، وحررت مستوطنات جاتيشي، وكراسنوي، وموروخوفيتس، وأولينيكوفو في منطقة خاركوف".

وأفاد البيان بأن معارك مجموعة القتال الشمالية الروسية أسفرت عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 100 جندي أوكراني، وتدمير دبابتين، ونظامي إطلاق لصواريخ من طراز "فامباير"، بالإضافة إلى مركبة مدرعة من طراز "كوزاك"، و4 أنظمة مدفعية.

وأشار إلى أن التقدم الذي أحرزته القوات الروسية على الأرض يأتي بعد يوم واحد من السيطرة على 5 مستوطنات في منطقة خاركوف، أمس السبت، وهي بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتيونوفكا وبيلنايا وستريليتشيا.

وفي سياق متصل، ذكر البيان أن الدفاعات الجوية الروسية نجحت في إسقاط مروحية قتالية أوكرانية من طراز "ميج-29"، كما تم اعتراض 36 طائرة أوكرانية بدون طيار، و8 صواريخ من طراز "توشكا يو"، وقنبلة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و23 صاروخا من طراز "فامباير وغراد وأولخا".

وفي اتجاه مجموعة القتال الشرقية، أفاد البيان بأن القوات الروسية نجحت في الاستحواذ على مواقع أكثر استراتيجية خلال اليوم الماضي، كما تصدت لهجومين مضادين أوكرانيين في إقليم دونيتسك، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيًا، و3 مركبات آلية، و3 مدافع هاوتزر، ومدفع واحد مضاد للدبابات.

وفي اتجاه مجموعة القتال دنيبر الروسية، ذكر البيان أن الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 50 جنديًا خلال اليوم الماضي، بعد هزيمة الألوية الأوكرانية في وجه وحدات مجموعة القتال دنيبر في منطقتي زابوريجيا وخيرسون، حيث تم تدمير سيارتين أوكرانيتين، و11 مدفع هاوتزر.

وفي اتجاه مجموعة القتال الغربية، أشار البيان إلى أن القوات الروسية تصدت بنجاح لأربع هجمات مضادة أوكرانية خلال اليوم الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة ما يصل إلى 190 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير مركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 شاحنات صغيرة، و3 مدافع هاوتزر، وقاذفة صواريخ "جراد" المتعددة.

وفي اتجاه مجموعة القتال الجنوبية، أفاد البيان بأن الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 620 جنديًا خلال اليوم الماضي إثر معارك اندلعت في بعض مستوطنات إقليم دونيتسك، لافتا إلى أن الجيش الأوكراني فقد أيضا دبابتين، و18 مركبة آلية ونظام صواريخ واحد، و10 مدافع هاوتزر، ومنظومة حرب إلكترونية، بجانب 6 مستودعات ميدانية أوكرانية.

وفي اتجاه مجموعة القتال المركزية، ذكر البيان أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 415 جنديا، بالإضافة إلى دبابتين من طراز "أبرامز" و"برادلي"، بجانب مركبة مدرعة من طراز "كوزاك"، و3 مركبات آلية، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع.

واختتمت وزارة الدفاع الروسية بالحصيلة الإجمالية لخسائر المعدات التي تكبدها الجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وبلغت الحصيلة حتى اليوم 595 طائرة حربية، و274 مروحية، و23,987 طائرة بدون طيار، و516 منظوة إطلاق صواريخ، و15,992 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى، و1290 قاذفة صواريخ متعددة، و9526 منصة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، بالإضافة إلى تدمير 21,634 مركبة عسكرية خاصة.