خطار شارك في حفل تأهيل وتجهيز مركز الدفاع المدني في المنصورية بتمويل من "روتاري"

أقيم في مركز الدفاع المدني في منطقة المنصورية، حفل بمناسبة إعادة تأهيل وتجهيز المركز بتمويل من نادي روتاري "Club of Beirut Cedars".

واثنى المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار على ما أظهره "نادي روتاري بيروت - الأرز من اهتمام تجاه مركز الدفاع المدني في المنصورية وتأمين احتياجاته الملحة لتمكين عناصره من الحفاظ على السلامة العامة دون أي معوقات لوجستية "، مؤكدا أنه "ابتداء من اليوم، سيضطلع هذا المركز بمزيد من الفعالية بتنفيذ مهام الإطفاء والإسعاف والإنقاذ".

بعد ذلك، كانت جولة تفقدية لأعمال التأهيل والتجهيز داخل المركز التي طالت الإمدادات الكهربائية وتصليح الآليات ومولد الطاقة الكهربائية ومحرك ضخ المياه، إضافة إلى تزويد المركز بعتاد للإنقاذ والإسعاف وتأمين بزات عمل للعناصر.