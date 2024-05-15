اعلنت قيادة الجيش في بيان انه "بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل مطلوبين في منطقة الميناء – طرابلس، وأوقفت المواطنين (ع.ا.) و(ف.ب.) و(ا.و.) لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها. وضبطت في حوزتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من المخدرات. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: مداهمة منزل مطلوبين في طرابلس وتوقيف 3 اشخاص لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.