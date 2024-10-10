بريطانيا تمنع حفيد نيلسون مانديلا من حضور اجتماع تضامني مع فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - منعت السلطات البريطانية حفيد نيلسون مانديلا، ماندلا مانديلا، وهو من جنوب أفريقيا، من دخول المملكة المتحدة لحضور اجتماع تضامن مع فلسطين في شيفيلد.

حفيد نيلسون مانديلا يتضامن مع الشعب الفلسطيني

يذكر أن مطلع العام الحالي، أعرب زويليفليل مانديلا "حفيد الزعيم الراحل الجنوب الأفيريقي نيلسون مانديلا، عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة في مواجهة التحديات التي يواجهونها تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشيدا بدعوى أقامتها بلاده ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وظهر زويليفليل -النائب عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في برلمان جنوب أفريقيا- يناير 2024، في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مرتديا الكوفية الفلسطينية، وقال "نحن نعرف معنى العيش تحت الاحتلال، ولهذا السبب نحن نتفهم ما يواجهه الفلسطينيون، ونقف بكامل الدعم مع الفلسطينيين في غزة وفلسطين المحتلة".

وفي إشادة بالحكومة الجنوب أفريقية، أضاف زويليفليل "لذلك نود أن نثني على حكومتنا التي يقودها الحزب الوطني الأفريقي لاتخاذها موقف تفعيل قانون الإبادة الجماعية والقدرة على محاسبة دولة الفصل العنصري الصهيونية في إسرائيل".

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية يوم 29 ديسمبر الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وكارثة إنسانية غير مسبوقة.