لجنة أممية: جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية، اليوم الخميس، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تطبق سياسة ممنهجة لتدمير نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة، وذلك من خلال هجمات متعمدة على العاملين والمرافق الطبية، ما يعد جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في عمان، أشارت رئيسة اللجنة نافي بيلاي، إلى تدهور الرعاية الصحية في قطاع غزة جراء "الهجمات الإسرائيلية على المرافق الصحية"، والتي تمثل اعتداءً مباشرًا على الحق في الصحة، ما يؤثر سلبًا على المدنيين، وخاصة الأطفال الذين يعانون من تبعات انهيار النظام الصحي.

وأكد التقرير تعرض العديد من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الأطفال، لمعاملة قاسية ومنهجية، تتضمن التعذيب والعنف الجنسي، وهي أفعال تعتبر جرائم ضد الإنسانية.