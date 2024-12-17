مقتل 3 في إطلاق نار بمدرسة في أميركا.. ومنفذ الهجوم طالب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت السلطات اليوم الإثنين إن طالبا قتل شخصين في مدرسة بولاية ويسكونسن الأميركية قبل أن تعثر الشرطة على المشتبه به ميتا في موقع الهجوم.

وأصيب ما لا يقل عن ستة أشخاص آخرين، وفقا للشرطة التي قالت إن أطفالا كانوا من بين القتلى والمصابين في إطلاق النار الذي وقع في ماديسون عاصمة الولاية.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن خمسة أشخاص قتلوا في إطلاق النار، لكنها أوضحت لاحقا أن المعلومة غير دقيقة.

وقالت شرطة ماديسون إن إطلاق النار وقع في أباندانت لايف كريستيان، وهي مدرسة خاصة تستقبل نحو 400 طالب.

طالب في المدرسة

وذكرت الشرطة في بيان مكتوب أن ثلاثة أشخاص على الأقل قُتلوا في الواقعة، منهم المشتبه به في الهجوم، وهو طالب في المدرسة.

فيما عُثر على مطلق النار ميتا داخل المدرسة عندما وصلت الشرطة.

وأضافت أن ستة أشخاص على الأقل نُقلوا من مكان الواقعة إلى مستشفيات بالمنطقة.