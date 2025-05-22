صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري، لصالح إقرار مشروع قانون للسياسة الداخلية، يشمل أبرز نقاطه تمديد خفض الضرائب الذي بدأ فيه خلال ولايته الأولى، وذلك بعد نقاشات مكثّفة جرت خلال الليل.
وسيتم حاليًا رفع "القانون الكبير والجميل"، كما أطلق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يخفّض الإنفاق على برنامج التأمين الصحي الحكومي "ميدك إيد" Medicaid والمساعدات الغذائية، إلى مجلس الشيوخ حيث يتوقع بأن يخضع لتغييرات كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب الأميركي وافق على مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.