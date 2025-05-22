مجلس النواب الأميركي وافق على مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب

صوّت مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري، لصالح إقرار مشروع قانون للسياسة الداخلية، يشمل أبرز نقاطه تمديد خفض الضرائب الذي بدأ فيه خلال ولايته الأولى، وذلك بعد نقاشات مكثّفة جرت خلال الليل.

وسيتم حاليًا رفع "القانون الكبير والجميل"، كما أطلق عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يخفّض الإنفاق على برنامج التأمين الصحي الحكومي "ميدك إيد" Medicaid والمساعدات الغذائية، إلى مجلس الشيوخ حيث يتوقع بأن يخضع لتغييرات كبيرة.