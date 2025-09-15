اخبار العالم

بناء على توجيه الملك.. ⁧‫ولي العهد يغادر إلى قطر للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية

بناء على توجيه الملك.. ⁧‫ولي العهد يغادر إلى قطر للمشاركة بالقمة العربية الإسلامية

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم الاثنين 23 / 3 / 1447هـ، الموافق 15 / 9 / 2025م، متوجهًا إلى دولة قطر الشقيقة؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في الدورة الاستثنائية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد في الدوحة عاصمة دولة قطر. حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

