السعودية وباكستان توقعان اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك

وقع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان مع رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف على اتفاقية الدفاع الإستراتيجي المشترك بين البلدين.

وكان ولي العهد قد استقبل رئيس الوزراء الباكستاني، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض، اليوم، حيث عقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين والجهود التنسيقية لتعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار.

محطات في العلاقات بين البلدين

- توقيع اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك.

- 20 مليار دولار اتفاقيات في 2019 بعد إنشاء مجلس التنسيق الأعلى.

- 21 مليار دولار حجم التبادل التجاري في بداية عام 2025.

- 15.4 مليار دولار صادرات السعودية لباكستان في عام 2024.

- 3 مليارات واردات المملكة من باكستان في عام 2024.

- 217.345.152 دولار مساعدات إنسانية سعودية قدمت لباكستان.