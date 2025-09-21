اخبار العالم

الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائباً للملك الأردني

0 نشر
0 تبليغ

الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائباً للملك الأردني

القاهرة - كتب محمد نسيم - قالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، إن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية نائباً للملك الأردني عبدالله الثاني، بحضور هيئة الوزارة.

والأمير فيصل بن الحسين من مواليد 11 أكتوبر 1963، هو ثاني أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال، والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني. تلقى تعليمه في الأردن والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وتخرج من جامعة براون الأمريكية بدرجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات.

شغل مناصب رفيعة في سلاح الجو الملكي الأردني حتى وصل إلى رتبة لواء وقاد السلاح بين عامي 2002 و2004، قبل أن يُحال إلى التقاعد عام 2017.

إلى جانب مسيرته العسكرية، يرأس الأمير فيصل اللجنة الأولمبية الأردنية، وانتُخب عام 2010 عضوًا في اللجنة الأولمبية الدولية، كما يترأس الاتحاد الأردني لرياضة السيارات ويشغل عضوية في مجلس شيوخ الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

المصدر : وكالات

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا