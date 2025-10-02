شكرا لقرائتكم خبر وزير الطاقة يزور (كاوست) ويطّلع على برامجها الأكاديمية والبحثية ويلتقي القيادات والطلاب والباحثين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهد وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء الجامعة عرضاً تقديمياً بحضور الدكتور فهد بن عبدالله تونسي، المستشار بالديوان الملكي والأمين العام لمجلس أمناء الجامعة، ورئيس كاوست البروفيسور إدوارد بيرن، تناول الاستراتيجية المؤسسية للجامعة، التي تستهدف تعزيز ريادتها العالمية في مجالات البحث والتطوير والابتكار، بما يحقق المستهدفات الوطنية في التنمية المستدامة ضمن رؤية السعودية 2030.
وتضمنت الزيارة اجتماعاً مع القيادات الإدارية والأكاديمية والبحثية، ولقاءً موسعاً مع ممثلي الطلبة والباحثين، لمناقشة أبرز التوصيات والمبادرات التطويرية.
وخلال الزيارة تم استعراض جهود الجامعة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، ودورها في دعم الاقتصاد المعرفي والمساهمة في التعامل مع التحديات العالمية من خلال الحلول العلمية المتقدمة، وأهم الأبحاث والتقنيات بمجالات متعددة، وجهودها في مستقبل الطاقة في المملكة.
وتؤكد هذه الزيارة المكانة المحورية لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ربط المعرفة بالابتكار، وإيجاد حلول عملية للتحديات الوطنية والعالمية، والمساهمة الفاعلة في خدمة الاقتصاد الوطني.
