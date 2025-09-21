أصوات إسرائيلية: انتهى زمن وصاية بريطانيا والعار سيلاحق ستارمر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: يتحرك وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل للدعوة إلى ضم الضفة الغربية بعد اعتراف بريطانيا وأستراليا والبرتغال، اليوم الأحد بفلسطين (كدولة).

وتأتي دعوة السياسيين للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بعد اعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية.

BREAKING: UK PRIME MINISTER KIER STARMER HAS OFFICIALLY RECOGNIZED THE STATE OF PALESTINE pic.twitter.com/LJ8MhSQBta — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) September 21, 2025

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman)

وفي التفاصيل فقد دعا وزراء ومنظمات إسرائيلية من اليمين المتطرف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بعد اعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا بدولة فلسطينية يوم الأحد. ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأنه "مكافأة لإرهابيي النخبة القتلة".

وأضاف بن غفير أن القرار "يتطلب اتخاذ تدابير مضادة فورية"، داعياً إلى "التطبيق الفوري للسيادة" في الضفة الغربية، إلى جانب "التفكيك الكامل لما يسمى بالسلطة الفلسطينية".

ودعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أيضًا إلى فرض السيادة على الضفة الغربية، قائلاً إن "الأيام التي كانت فيها المملكة المتحدة ودول أخرى تملي مستقبلنا قد ولت".

وقال سموتريتش: "انتهت الولاية، والرد الوحيد على هذه الخطوة المعادية لإسرائيل هو السيادة على الأراضي التاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة وإزالة فكرة الدولة الفلسطينية بشكل دائم من جدول الأعمال".

ماذا قال نتانياهو؟

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الرد الرسمي الإسرائيلي سيأتي بعد عودته من الولايات المتحدة. وقال نتانياهو "لدي رسالة واضحة إلى هؤلاء الزعماء الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد المذبحة المروعة التي وقعت في السابع من أكتوبر (تشرين الأول): أنتم تمنحون جائزة ضخمة للإرهاب".

ولديّ رسالة أخرى لكم: هذا لن يحدث. لن تكون هناك دولة فلسطينية غرب نهر الأردن. لسنوات، منعتُ قيام هذه الدولة الإرهابية رغم الضغوط الهائلة داخليًا وخارجيًا. لقد فعلنا ذلك بعزم وحكمة دبلوماسية. والأكثر من ذلك، ضاعفنا الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة - وسنواصل هذا المسار.

وأدان السياسيون والمسؤولون الإسرائيليون الاعتراف الثلاثي، في حين انتقد بعض أعضاء المعارضة في الكنيست حكومة نتانياهو بسبب "فشلها الدبلوماسي".

وقالت وزارة الخارجية إن إسرائيل "ترفض رفضا قاطعا الإعلان الأحادي الجانب" عن قيام دولة فلسطينية، وأضافت أن هذا القرار "يقوض فرص التوصل إلى حل سلمي في المستقبل".

وجاء في بيان وزارة الخارجية أن "هذه الخطوة تتعارض مع كل منطق التفاوض والتوصل إلى تسوية بين الجانبين، وستدفع السلام المنشود بعيدا".

إن الإيماءات السياسية الموجهة لجمهور الناخبين المحليين لا تُلحق سوى الضرر بالشرق الأوسط، ولا تُجدي نفعًا. بدلاً من ذلك، إذا كانت الدول الموقعة على هذا الإعلان ترغب حقًا في استقرار المنطقة، فعليها التركيز على الضغط على حماس لإطلاق سراح الرهائن ونزع سلاحها فورًا.

ستارمر اختار العار

انتقد رئيس الكنيست أمير أوحانا (الليكود) رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشكل مباشر، ووصفه بأنه "مهدئ العصر الحديث الذي اختار العار".

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "كان بإمكان الحكومة الإسرائيلية الفاعلة أن تمنع هذا، من خلال العمل الذكي والجاد، والخطاب الدبلوماسي المهني، والدبلوماسية العامة المناسبة".

قال رئيس الأركان السابق، الفريق غادي آيزنكوت، إن إعلان الدولة الفلسطينية يمكن أن يُعزى إلى "فشل دبلوماسي مدوٍ للحكومة ونتانياهو، اللذين فشلا في ترجمة الإنجازات العسكرية في حرب عادلة إلى مكاسب سياسية، مما أدى إلى انهيار سياسي".

وأضاف أن العالم "يركز على هذه الحماقة" في حين "رهائننا يقبعون في أنفاق حماس".

وقال ايزنكوت "إن التعامل مع الدولة الفلسطينية في هذا الوقت، بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، هو حماقة ومكافأة للإرهاب".

ووصف رئيس الحزب الديمقراطي يائير جولان إعلان الدولة الفلسطينية بأنه "فشل دبلوماسي خطير" من جانب نتانياهو وسموتريتش.

وأضاف جولان: "هذه هي النتيجة المباشرة لإهمال نتانياهو الدبلوماسي: رفضه إنهاء الحرب وخياره الخطير بالاحتلال والضم".

وقال عضو الكنيست بيني غانتس، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) "يعزز قوة حماس والمحور الإيراني بأكمله، ويطيل أمد الحرب، ويقلل من فرص إعادة الرهائن".