إعصار يجتاح شمال الفلبين وتايوان

ضرب إعصار «راجاسا»، أحد أقوى الأعاصير التي تشهدها المنطقة هذا العام، شمال الفلبين وتايوان، ما أدى إلى إجلاء آلا السكان وإغلاق المدارس والمكاتب وتعليق حركة الطيران والعبّارات في عدد من المناطق. ويواصل الإعصار مساره عبر بحر الصين الجنوبي متجهاً نحو السواحل الجنوبية للصين، حيث صدرت أوامر بإجراءات طارئة واسعة.

أمطار غزيرة

وفي الفلبين، بلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 215 كلم في الساعة مع هبات وصلت إلى 295 كلم في الساعة، مصحوبة بأمطار غزيرة أثارت مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية. وأكدت وكالة الأرصاد المحلية أن الخطر كبير في مقاطعات كاجايان وباتانيس وإيلوكوس، حيث تجاوز ارتفاع الأمواج ثلاثة أمتار. كما أعلنت السلطات انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق جبلية وشبه ساحلية، مع إجلاء أكثر من 8200 شخص إلى مناطق آمنة.

وفي تايوان، أصدرت السلطات أوامر بإغلاق بعض المناطق الساحلية والجبلية في مقاطعتي تايتونغ وبينغتونغ، إضافة إلى تعليق رحلات جوية وبحرية نحو الجزر النائية.

استعدادات الإجلاء

وأما في الصين، فقد باشرت السلطات في مقاطعة قوانغدونغ الاستعدادات لإجلاء ما يقرب من 400 ألف شخص، خصوصاً في شنتشن، التي أعلنت بدورها تعليق الرحلات في مطارها بدءاً من مساء الثلاثاء. كما ألغت شركات طيران، بينها «كاثاي باسيفيك»، مئات الرحلات الجوية، وأمرت هونغ كونغ وماكاو بإغلاق المدارس وتوزيع أكياس رمل تحسباً للفيضانات.

والمركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين توقع أن يضرب الإعصار السواحل الجنوبية بين شنتشن وشوين يوم الأربعاء، محذراً من أمطار غزيرة ورياح قوية قد تسبب أضراراً واسعة. السلطات المحلية في قوانغدونغ دعت السكان إلى تخزين الإمدادات الطارئة وتعزيز المساكن، مؤكدة الدخول في حالة استنفار قصوى تحسباً لتأثيرات الإعصار الذي يُنتظر أن يكون من بين الأعنف هذا العام.