واشنطن تصف اعتراف بعض حلفائها بدولة فلسطينية "بالاستعراضي"

القاهرة - كتب محمد نسيم - وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، اعتراف عدد من حلفاء واشنطن الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا، بدولة فلسطينية بأنه "استعراضي".

وقال المتحدث الذي اشترط عدم كشف هويته: "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية. أولوياتنا واضحة: إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا أذا كانت خالية من حماس ".

وأعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، الأحد، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وذلك عشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ما يشكّل تحولا تاريخيا في سياسة هذه الدول الحليفة تقليديا لإسرائيل، ويأتي بعد نحو عامين على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وأثارت الخطوة انتقادات حادة في إسرائيل حيث قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، إنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وذلك في رسالة بالفيديو موجهة إلى قادة بريطانيا وأستراليا وكندا، بعدما تعهّد في وقت سابق الأحد خوض مواجهة في الأمم المتحدة، معتبرا أن إقامة دولة فلسطينية يهدد وجود إسرائيل.

المصدر : عرب 48