سوريا تكافح لإخماد حرائق اللاذقية

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

تكافح فرق الإطفاء السورية لإخماد حرائق كبيرة اندلعت في غابات ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وقال الدفاع المدني السوري، في بيان نشره، أمس، على صفحته بموقع فيسبوك: «تكافح فرق الإطفاء الحريقين الحراجيين الكبيرين المندلعين في الغابات بين قريتي الريحانية والسكرية بمنطقة ربيعة، وترتياح بالقرب من بلدة سلمى في ريف اللاذقية الشمال شرقي».

وأضاف أن ذلك يأتي وسط ظروف صعبة بسبب عدم وجود طرقات تؤدي إلى مناطق انتشار النيران، وتضاريس وعرة وظروف مناخية غير مستقرة، وانفجارات لمخلفات الحرب في المكان.

بدورها، نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء «سانا» عن مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في اللاذقية: «أخمدت فرق الدفاع المدني وأفواج الإطفاء والفرق الحراجية في اللاذقية حريقاً اندلع في قرية كفرته في ناحية كنسبا، وتعمل على إخماد حريقين اندلعا بريف المحافظة».

ولفت إلى أن وعورة المنطقة ووجود الألغام يعيقان التدخل المباشر، ما استدعى استخدام آليات ثقيلة وفتح طرقات نار باتجاه بؤر النيران، مؤكداً أن الجهات المعنية تواصل جهودها المكثفة للسيطرة على هذه الحرائق خلال الساعات القادمة، والدخول في مرحلة التبريد.