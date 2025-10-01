تكنولوجيا: Honor تفتتح متجر Alpha Global Flagship الجديد بشكل رسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - افتتحت Honor اليوم متجرها الجديد Alpha Global Flagship في مدينة شينزن الصينية، ليكون بمثابة “مركز ابتكار لحياة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي”.

ويأتي هذا الافتتاح كخطوة رئيسية ضمن خطة Alpha التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمر MWC مطلع هذا العام، والتي تهدف إلى تحويل Honor من مجرد صانع هواتف ذكية إلى رائد عالمي في بناء منظومة أجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وصفت الشركة المتجر بأنه بيئة مفتوحة وهادئة تمزج بين أحدث التقنيات والتصميم الإنساني المتمحور حول الراحة والتجربة، بحيث يعكس كل تفصيل داخلي فلسفة Honor في الموازنة بين الابتكار والثقافة.

جرى تصميم المتجر وفق سيناريوهات معيشية أساسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتشمل مجالات مثل السفر الذكي والترفيه.

كما حصل المساعد الرقمي Yoyo على مساحة مخصصة لاستعراض إمكانياته عبر أربعة محاور: أسلوب الحياة الذكي، المساعدة الذكية، إنشاء المحتوى، والرفقة الذكية. ويمتلك Yoyo ذاكرة قادرة على تذكر التفاصيل السابقة، ما يجعله أكثر تفاعلية وملاءمة للمستخدم.

ويضم المتجر أيضًا ركنًا مميزًا تحت اسم AI Inspiration Café، وهو مساحة اجتماعية مصممة لتجمع التقنيين والمبدعين والزوار في أجواء ودية لتبادل الأفكار أثناء تناول القهوة. وبمناسبة الافتتاح، تنظم Honor سلسلة من العروض الإبداعية والأنشطة التفاعلية، لتقديم تجربة غنية وممتعة تناسب جميع الأعمار.

المصدر