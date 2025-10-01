ارتفاع أعلى من التوقعات في مخزونات النفط الأمريكية

أعلنت شركة الآمار الغذائية عن توقيع اتفاقية شراء أصول (APA) للاستحواذ على 29 فرعاً من فروع دومينوز في مدينتي مكة المكرمة والطائف، مقابل 40 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ستتولى شركة الآمار بموجب هذه الاتفاقية، السيطرة التشغيلية والمالية على الفروع المستحوذ عليها اعتباراً من بداية شهر أكتوبر 2025.

ونوهت الشركة إلى أن التكاليف المرتبطة بالصفقة لم تتغير عن الإعلان السابق، تبقى خاضعة للتعديلات المعتادة عند إتمام الصفقة.

وأعلنت شركة الآمار الغذائية، في بداية شهر سبتمبر الماضي، عن توقيع عرض ملزماً للاستحواذ على أصول 29 فرع دومينوز في مدينتي مكة المكرمة والطائف بالمملكة العربية السعودية، تعمل هذه الفروع حالياً بموجب اتفاقية امتياز فرعي.

وأكدت الشركة أن هذه الصفقة تتماشى مع استراتيجية تعزيز ريادة الشركة في سوقها الأساسي، مما يعزز مكانتها كأكبر مشغل لمطاعم البيتزا في المملكة العربية السعودية، بشبكة فروع تصل إلى 325 فرعاً تحت العلامة التجارية دومينوز.