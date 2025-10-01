تابع الان خبر جُمانا الراشد أول سعودية تُدرج في قائمة TIME100 Next لعام 2025‎ حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - اختارت مجلة “TIME”، جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG) ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة “مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”، ضمن قائمة أهم مئة شخصية من روّاد المستقبل في العالم”TIME100 Next” ، كأول شخصية سعودية تُدرج على الإطلاق ضمن هذه القائمة المرموقة.

تُعدّ هذه القائمة امتدادًا لقائمة “TIME 100” التي تحتفي سنويًا بأكثر الشخصيات تأثيرًا في العالم، حيث تسلّط قائمة “TIME100 Next” الضوء على أبرز القيادات العالمية الصاعدة التي تساهم في صياغة مستقبل الأعمال والترفيه والرياضة والسياسة والصحة والعلوم النشاط المجتمعي وغيرها.

ويُبرز هذا الإنجاز التاريخي، دور الراشد المحوري والريادي في مجال الأعمال والإعلام، كما يمثّل محطة فارقة للمرأة السعودية على الساحة العالمية.

وإلى جانب الراشد، تضم القائمة شخصيات بارزة مثل المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، ولاعب كرة القدم العالمي لامين يامال ورئيس جمهورية غيانا عرفان علي، إضافة إلى العديد من القادة المؤثرين والبارزين في مختلف المجالات.

وحول هذا التكريم، قالت مجلة “TIME”: “إن جمانا الراشد هي مهندسة للمشهد الإعلامي المتغيّر في الشرق الأوسط”، وهو ما يتجلّى بوضوح في إنجازاتها منذ تعيينها عام 2020 كأول امرأة تتولى منصب الرئيس التنفيذي في SRMG، حيث قادت عملية التحول الرقمي الشامل وأطلقت قطاعات وشركات إعلامية جديدة، وأبرمت شراكات عالمية بارزة. كما انعكس هذا التحول في النموّ السريع للقيمة السوقية للمجموعة، بما يؤكد على ثقة المستثمرين باستراتيجياتها في تطوير الأعمال وقيادة قطاعات الإعلام والترفيه والتكنولوجيا. وتحت قيادتها، أعادت المجموعة صياغة العلاقة بين الإعلام العربي وجمهوره، مع التركيز على تمكين الجيل الجديد من المواهب.

وانطلاقاً من موقعها كرئيسة مجلس أمناء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قادت الراشد جهود دعم صناعة السينما في العالم العربي وإفريقيا وآسيا، عبر مبادرات ترعى صنّاع الأفلام وتعزّز التعاون الدولي. وأسهمت هذه الجهود في إنجاز غير مسبوق تمثّل بعرض 80 فيلماً مدعومًا من قبل المؤسسة في أرقى المهرجانات السينمائية العالمية، بما فيها مهرجان كان وفينيسيا وبرلين وتورنتو وصن دانس وغيرها.

أثمرت هذه الجهود كذلك في تسليط الضوء على صناع الأفلام الذين كانوا في وقت مضى يكافحون ليجدوا لأعمالهم بصمة في عالم صناعة الأفلام على الصعيد العالمي. اليوم، تتكلل مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي كوجهة عالمية رائدة للسينما والثقافة والإبداع.

وفي تعليقها على هذا التكريم، قالت جمانا الراشد: “يشرفني أن أكون ضمن قائمة “TIME100 Next”. هذا التكريم وهو تكريم للفرق الاستثنائية التي أفتخر بالعمل معها في SRMG ومؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي. كما أنه انعكاس لرؤية وقيادة أتاحت الفرص ونتج عنها تحول استثنائي تشهده المملكة والمنطقة، نحو مستقبل يقوم على الابتكار والإبداع وخلق قصص تتردّد أصداؤها عالمياً.”

يؤكد حضور الراشد على تنامي التأثير العالمي والدور المحوري الذي تلعبه الصناعات الإعلامية والإبداعية في المملكة العربية السعودية في إثراء النقاش والحوار على مستوى العالم. ومع استمرار المملكة في مسيرتها الطموحة نحو التحول الثقافي والاقتصادي، تجسّد قيادة الراشد روح التقدّم وقوة السّرد في ربط الناس والمجتمعات عبر الحدود.