شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الضغط على الحاجز-توقعات اليوم 4-2-2026 والان مع بالتفاصيل
2026-02-04 05:20AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شكّل سعر النحاس المزيد من الموجات الصاعدة بتداولات يوم أمس ليكرر الضغط على الحاجز المستقر عند 5.9700$ محاولا إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد من جديد.
تعارض المؤشرات الرئيسية قد يدفع بالسعر لتقديم بعض التداولات الجانبية إلا أننا نذكر بأن الثبات المتكرر فوق الدعم المتمثل بمستوى 5.5100$ يشكل عامل أساسي لتأكيد السيناريو الصاعد, لذلك سنبقى بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز ليمنحه ذلك فرصة لتسجيل المزيد من المكاسب باندفاعه نحو 6.1500$ و6.2500$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8500$ و 6.1500$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع