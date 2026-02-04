سعر النحاس يكرر الضغط على الحاجز-توقعات اليوم 4-2-2026

شكّل سعر النحاس المزيد من الموجات الصاعدة بتداولات يوم أمس ليكرر الضغط على الحاجز المستقر عند 5.9700$ محاولا إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد من جديد.

تعارض المؤشرات الرئيسية قد يدفع بالسعر لتقديم بعض التداولات الجانبية إلا أننا نذكر بأن الثبات المتكرر فوق الدعم المتمثل بمستوى 5.5100$ يشكل عامل أساسي لتأكيد السيناريو الصاعد, لذلك سنبقى بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز ليمنحه ذلك فرصة لتسجيل المزيد من المكاسب باندفاعه نحو 6.1500$ و6.2500$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8500$ و 6.1500$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع