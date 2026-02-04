الاقتصاد

سعر النحاس يكرر الضغط على الحاجز-توقعات اليوم 4-2-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر النحاس يكرر الضغط على الحاجز-توقعات اليوم 4-2-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر الضغط على الحاجز-توقعات اليوم 4-2-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-04 05:20AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شكّل سعر النحاس المزيد من الموجات الصاعدة بتداولات يوم أمس ليكرر الضغط على الحاجز المستقر عند 5.9700$ محاولا إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الصاعد من جديد.

 

تعارض المؤشرات الرئيسية قد يدفع بالسعر لتقديم بعض التداولات الجانبية إلا أننا نذكر بأن الثبات المتكرر فوق الدعم المتمثل بمستوى 5.5100$ يشكل عامل أساسي لتأكيد السيناريو الصاعد, لذلك سنبقى بانتظار تحقيق السعر لاختراق الحاجز ليمنحه ذلك فرصة لتسجيل المزيد من المكاسب باندفاعه نحو 6.1500$ و6.2500$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.8500$ و 6.1500$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا