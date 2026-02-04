شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحقق أول الأهداف– توقعات اليوم 4-2-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-04 05:21AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استغل سعر البلاتين الاستقرار الإيجابي المتكرر فوق الدعم المتمثل بمستوى 1950.00$ ليعزز ذلك السيناريو الصاعد لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 2275.00$ محققا بذلك أول الأهداف المقترحة بالتقرير السابق.
لا مفر حاليا أمام السعر من تشكيله لموجات صاعدة جديدة نظرا لاتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي لنتوقع اندفاعه نحو 2340.00$ ومن ثم ليحاول اختبار المقاومة المستقرة قرب2425.00$ والتي تشكل بدورها مفتاح تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 2140.00$ و 2400.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع