سعر البلاتين يحقق أول الأهداف– توقعات اليوم 4-2-2026

استغل سعر البلاتين الاستقرار الإيجابي المتكرر فوق الدعم المتمثل بمستوى 1950.00$ ليعزز ذلك السيناريو الصاعد لنلاحظ اندفاعه حاليا نحو 2275.00$ محققا بذلك أول الأهداف المقترحة بالتقرير السابق.

لا مفر حاليا أمام السعر من تشكيله لموجات صاعدة جديدة نظرا لاتحاد المؤشرات الرئيسية بتوفيرها للعزم الإيجابي لنتوقع اندفاعه نحو 2340.00$ ومن ثم ليحاول اختبار المقاومة المستقرة قرب2425.00$ والتي تشكل بدورها مفتاح تحديد الأهداف الرئيسية لتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 2140.00$ و 2400.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع