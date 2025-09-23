غزة.. خروج مستشفيين عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون في محافظة غزة عن الخدمة، جراء قصف إسرائيلي متواصل.

وأفادت الوزارة في بيان بخروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة جراء الاستهداف المستمر لمحيط المستشفى، إضافة إلى تدمير مركز الإغاثة الطبية الصحي في مدينة غزة.

ولفتت إلى أن «مستشفى الرنتيسي تعرض للقصف المباشر مرات عدة قبل أيام، مما ألحق أضراراً جسيمة به»، مشددةً على أنه كانت توجد في مستشفى الرنتيسي خدمات لا توجد في أي مستشفى آخر.

أما مستشفى العيون فهو المستشفى العام الوحيد الذي يقدم خدمات العيون في محافظة غزة، وفقاً للبيان.

وأكدت وزارة الصحة أن «الاحتلال يتعمد، وبشكل ممنهج، ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة، ضمن سياسة الإبادة الجماعية».

وأضافت بأن «جميع المرافق والمستشفيات لا يوجد إليها طرق آمنة تُمكن المرضى والجرحى من الوصول إليها».

ويواجه المرضى والجرحى صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس بمحافظة غزة نتيجة القصف المستمر، بحسب البيان.

وجددت وزارة الصحة الفلسطينية دعوتها كافة الجهات المعنية لتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية.

أمنياً، فُقد 60 فلسطينياً، أمس، تحت أنقاض منزل قصفه الجيش الإسرائيلي على رؤوس قاطنيه وسط مدينة غزة، التي تشهد هجمات مكثفة منذ 11 أغسطس الماضي ضمن مساعي الجيش لاحتلال المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف دون سابق إنذار مبنى سكنياً يؤوي نحو 60 فلسطينياً، بجانب «عمارة الشوا» المهددة بالقصف، في منطقة «السامر».

وقال الشهود: إن هناك صعوبة في انتشال المفقودين سواء القتلى أو المصابين بسبب نقص الأدوات اللازمة.

وتداول ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تسوية إسرائيل المبنى السكني بالأرض.

وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أمس، مقتل 61 فلسطينياً، وإصابة 220 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي على المدنيين في مختلف مناطق قطاع غزة.

وقالت السلطات في تصريح إن «حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت بذلك لتصل إلى 65344 شهيداً و166795 مصاباً».

وأضافت أن المستشفيات لم تسجل أي حالة وفاة مرتبطة بالمساعدات خلال الساعات الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات 23 إصابة لتبلغ حصيلة ضحايا «لقمة العيش» ممن وصلوا المستشفيات 2523 قتيلاً وأكثر من 18496 مصاباً.