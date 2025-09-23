اخبار العالم

روسيا تنفي صلتها بهجوم المسيّرات على مطار كوبنهاجن

ابوظبي - سيف اليزيد - رفض الكرملين، اليوم الثلاثاء، تلميحات دنماركية بأن روسيا ربما تكون متورطة في حادثة الطائرات المسيّرة التي هاجمت مطار كوبنهاجن.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: "إذا تم توجيه اتهامات لا أساس لها كل مرة، فإن ذلك يؤدي إلى عدم أخذ مثل هذه التصريحات على محمل الجد بعد الآن".
وفي وقت سابق، قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، إنها لا يمكنها استبعاد التورط الروسي، وطلبت النظر إلى الحادثة في سياق أحداث أخرى وقعت مؤخراً في أوروبا، مستشهدة بالطائرات المسيّرة فوق بولندا، والمقاتلات التي اخترقت المجال الجوي الإستوني. 
وأكدت موسكو أن طائراتها لم تخترق أبداً المجال الجوي لتلك الدول.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

