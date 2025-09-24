شاهد: إيطاليا تندد بالهجوم على أسطول الصمود وتُرسل سفينة للمساعدة

القاهرة - كتب محمد نسيم - ندد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، اليوم الأربعاء، بشدة بالهجوم الذي وقع خلال الليل على أسطول الصمود العالمي الذي يسعى لإيصال مساعدات إلى غزة .

وقال كروزيتو في بيان إنه وجه سفينة تابعة للبحرية الإيطالية للتحرك نحو الأسطول لتقديم المساعدة.

وأعلن "أسطول الصمود العالمي" أن أكثر من عشرة انفجارات سُمعت حول الأسطول لدى إبحاره قبالة اليونان في وقت متأخر الثلاثاء، مع تسبب "أجسام مجهولة" بأضرار.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه طلب من إسرائيل ضمان سلامة "المواطنين الإيطاليين، وأعضاء في البرلمان، ونواب البرلمان الأوروبي" هم من بين الناشطين المؤيدين للفلسطينيين على متنه.

وذكرت الوزارة أنها أبلغت إسرائيل بأن "أي عملية توكل إلى القوات الإسرائيلية يجب أن تجري بشكل يمتثل للقانون الدولي ومبدأ الحذر التام".

وأضافت أن "الوزير تاياني طلب من السفارة الإيطالية في تل أبيب جمع المعلومات والتأكيد على طلبها السابق من الحكومة الإسرائيلية ضمان الحماية التامة للأشخاص على متنه".

المصدر : وكالات - عرب 48