ويتكوف : واثق من إمكانية تحقيق اختراق بشأن غزة خلال أيام

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مبعوث الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مساء اليوم الأربعاء 24 أيلول / سبتمبر 2025، إنه متفائل وواثق من إمكانية الإعلان عن نوع من الاختراق بشأن غزة في الأيام المقبلة".

وأضاف: "عرضنا على بعض القادة خطة ترامب المكونة من 21 نقطة للسلام في الشرق الأوسط وغزة"، مؤكدًا أن الخطة تتضمن معالجة شاملة للوضع.

وتطرق المبعوث الأميركي إلى الموقف الإيراني، قائلاً: "إيران في موقف صعب، ونحن نتحدث معهم ولدينا رغبة في التفاوض".

