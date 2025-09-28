الدنمارك تحظر تحليق المسيّرات المدنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الدنمارك، اليوم الأحد، فرض حظر على تحليق الطائرات المسيرة المدنية، بعد رصد عدد منها خلال الليل بالقرب من منشآت عسكرية، وذلك بعد أسبوع شهد إغلاقا مؤقتا لعدة مطارات بالبلاد جراء تحليق طائرات مسيرة مجهولة.

وقال الجيش الدنماركي، في بيان، إنه نشر "عدة قدرات" ردا على رصد تلك الطائرات المسيرة عند المنشآت العسكرية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية عن طبيعة استجابته.

وأدى تحليق طائرات مسيرة خلال الأسبوع الماضي إلى إغلاق عدد من المطارات في الدنمارك، منها مطار العاصمة كوبنهاغن لمدة أربع ساعات تقريبا يوم الاثنين.

ووصفت الدنمارك الطائرات المسيرة بأنها جزء من "هجوم متعدد الوسائل". ولم تحدد بشكل قاطع الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عنها.

وبموجب الحظر، سيتم منع الطائرات المدنية المسيرة من دخول المجال الجوي الدنماركي اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع عندما تستضيف الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للنصف الثاني من هذا العام، القادة الأوروبيين.

وقال وزير الدفاع ترولز لوند بولسن، في بيان اليوم "نحن حاليا في وضع أمني صعب، ويجب أن نضمن أفضل ظروف عمل ممكنة للقوات المسلحة والشرطة عندما تكون مسؤولة عن الأمن خلال قمة الاتحاد الأوروبي".