دبابات إسرائيلية تتوغل في مدينة غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال سكان من غزة ومسعفون إن الدبابات الإسرائيلية توغلت بشكل مكثف في أحياء الصبرة وتل الهوا والشيخ رضوان وحي النصر، لتقترب من قلب مدينة غزة والمناطق الغربية من المدينة حيث يلجأ مئات الآلاف من السكان.

وذكرت السلطات الصحية في القطاع أنها لم تتمكن من الاستجابة لعشرات من مكالمات الاستغاثة وعبرت عن قلقها إزاء مصير السكان في المناطق المستهدفة.

تشير تقديرات برنامج الأغذية العالمي إلى أن ما بين 35 ألفاً و40 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة منذ الشهر الماضي، لكن مئات الآلاف بقوا هناك.

وكشف عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن 70% من مدينة غزة دُمّر بالكامل، موضحاً أن الأوضاع الإنسانية داخل المدينة تتفاقم بشكل خطير، في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وذكر أبو حسنة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أكثر من 600 ألف فلسطيني يُدفعون إلى مساحة لا تتجاوز 8 كيلومترات داخل مدينة غزة، وسط انهيار كامل للخدمات الأساسية، لافتاً إلى أن المجاعة مستمرة داخل المدينة وفي بعض مناطق جنوب ووسط القطاع.