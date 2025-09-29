هجوم سيبراني يلغي الرحلات في مطار برلين

أعلن مطار العاصمة الألمانية برلين استمرار تأثره بالهجوم السيبراني الذي استهدف شركة "كولينز إيروسبيس" قبل أكثر من أسبوع، مما أدى إلى تعطل أنظمة إنهاء إجراءات الركاب والأمتعة.

وأوضح المتحدث باسم المطار أن الوضع لا يزال استثنائيًا، حيث أُلغيت حتى ظهر الأحد (14) رحلة (8 للوصول و6 للمغادرة) من أصل نحو (600) رحلة مقررة لنقل (88) ألف راكب.

ويعمل 20 خبيرًا من الشركة على مدار الساعة لإعادة بناء النظام المتضرر، فيما يستخدم المطار أنظمة بديلة مؤقتة لتسجيل الركاب وتسليم الأمتعة.